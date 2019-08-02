Нижний Новгород, , 05:26 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску правительства Нижегородской области к министерству природных ресурсов и экологии РФ и Федеральному агентству по недропользованию в связи с отказом истца от требований. Речь шла о признании недействительным некоторых пунктов приложения к соглашению о предоставлении субсидии бюджету региона из федеральной казны «на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство Нижегородской области обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации о признании недействительным приложения №3 к соглашению от 20.02.2017 №051−08−152 «Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия» в части №п/п 8 «Плановое значение показателя» по строкам 1−9», — уточняется в материалах суда и добавляется, что в суд «поступило ходатайство об отказе от заявленных требований».

Осенью 2018 года в суде уже слушался спор, в котором минприроды региона пыталось оспорить предписание управления федерального казначейства по области, признав его незаконным. В споре речь шла о недостижении показателей результативности, которые установлены по соглашению о выделении субсидии. Тогда оспорить предписание не удалось, а в июле 2019 года решение областного арбитража устоялось в кассационной инстанции.

Напомним, 20 февраля 2017 года между министерством природных ресурсов и экологии РФ и областным правительством было заключено «соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба». В Дзержинске на сегодня с участием федерального финансирования реализуется пилотный проект по ликвидации трёх объектов накопленного вреда — шламонакопитель «Белое море», полигон ТБО «Игумново», свалка химических отходов «Черная дыра», которые по госконтракту должны ликвидировать не позднее апреля 2020 года.

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