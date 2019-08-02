Казань, , 04:53 — REGNUM

В Арбитражном суде Татарии временная администрация лишившегося в мае 2019 года лицензии крупного страховщика России — АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) пытается добиться снятия блокировки со счетов компании. Дело судья начнёт рассматривать 2 августа 2019 года, ответчиками по нему проходят подразделения службы судебных приставов трёх регионов — Татарии, Москвы и Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Судья Хамитов З. Н. в порядке взаимозаменяемости с судьей Кирилловым А.Е., ознакомившись с заявлением временной администрации Акционерного общества «Национальная страховая компания Татарстан» (АО НАСКО), г. Казань к Ново-Савиновскому районному отделу судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Республике Татарстан, г. Казань, Царицынскому ОСП по г. Москве, г. Москва, Ленинскому районному отделу судебных приставов города Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону о снятии наложенных ограничительных мер со всех счетов АО «НАСКО» установил — заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечается в определении суда.

Третьими лицами в споре проходят АО «Альфа Банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк России».

Читайте также: Крупнейшего автостраховщика России банкротят: дело НАСКО

Напомним, с 15 мая 2019 года регулятор лишил одного из крупнейших страховщиков России лицензии, упомянув неоднократные нарушения профильного законодательства. По подсчётам Российского союза автостраховщиков только по ОСАГО обязательства компании составили порядка 7 млрд рублей. АО имело 100 филиалов по всей стране, а по объёмы выданных премий занимало 24-е место. 15 июля 2019 года временная администрация, назначенная ЦБ РФ, обратилась с иском о банкротстве страхового общества. Иск стал результатом ревизии финансового состояния АО, после которой временная администрация пришла к выводу о невозможности восстановить платёжеспособность. Банкротный иск начнут рассматривать 27 августа 2019 года.