Казань, 2 августа 2019, 04:31 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела республиканского депутата, экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина привлёк к административной ответственности его супругу Лидию, оштрафовав за непредоставление запрашиваемых финансовым управляющим документов. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, депутат Госсовета РТ, бывший глава правления обанкроченного в апреле 2017 года некогда крупнейшего банка — «Татфондбанка» Роберт Мусин по инициативе конкурсного управляющего ТФБ стал банкротом как физлицо. После процедуры реструктуризации долга в деле перешли к реализации имущества. На сегодня продолжается формирование реестра кредиторов и списка имущества, а также обжалование спорных и вызывающих вопросы у финансового управляющего и кредиторов банкира сделок. В частности, был оспорен брачный договор, заключённый с супругой в период первого этапа банкротства, а также сделки дарения дорогостоящего имущества несовершеннолетним детям банкирской четы, оформленные уже после возбуждения уголовных дел, фигурантом которых является Мусин.