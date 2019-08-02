Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:23 — REGNUM

Долгожданный новый паром для линии Ванино — Холмск спущен на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Мощное судно высотой с пятиэтажный дом выведено в Амур и отправлено для окончательной достройки на достроечную набережную в городе Юности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Собран паром на стапеле АСЗ из отдельных гигантских блоков. После необходимых работ в Комсомольске, судно, согласно графику, в августе 2020 года отправят по Амуру во Владивосток на достроечную базу для окончательно доводки, испытаний и передачи заказчику.

В честь по-настоящему великого события на АСЗ устроили праздник, и нечто вроде дня открытых дверей, когда все желающие могли прийти и своими глазами увидеть, как строятся современные суда.

Первый паром получил имя первого директора АСЗ Александра Деева. Второй паром будет назван в честь Василия Ощепкова — основоположника российского дзюдо, который родился и вырос на Сахалине.

«Александр Деев» приступит к работе уже в 2020 году, «Василий Ощепков» — в 2021.

Как сообщало ИА REGNUM, на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре строят два новых парома для линии Ванино — Холмск. Длина каждого парома — 1341 метр, ширина 22 метра, дедвейт 7250. В процессе строительства комсомольские корабелы столкнулись со значительными трудностями, в том числе работе изрядно мешали санкции США. Строительство идёт по графику. Каждый новый паром сможет принять на борт 26 грузовых вагонов, 39 автопоездов на главной палубе, 28 легковых автомобилей. И главное — с комфортом путешествовать между материковым Ванино и островным портом Холмск смогут сразу 200 пассажиров на каждом пароме.