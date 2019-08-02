Казань, , 04:13 — REGNUM

Татарстанстат в своём еженедельном мониторинге цен на основные продовольственные товары отметил удорожание водки в республике, где работает один из основных производителей данной продукции России, сразу на 0,5%. Также в регионе продолжается сезонное удешевление плодовоовощной продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 29 июля 2019 года относительно данных на 22 июля литр водки крепостью 40 градусов, подорожав на 0,5%, стоил 561,19 рубля против 558,67 рубля. Также органы статистики отметили сезонное удешевление овощей: моркови — на 4,3% (до 42,75 рубля за кг), репчатого лука — на 1,6% (41,06 рубля), капусты — на 1,4% (21,92 рубля). А картофель и яблоки, наоборот, подорожали — на 0,5−0,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии работает одно из крупнейших предприятий-производителей алкогольной продукции России — АО «Татспиртпром», входящее в тройку лидеров по производству водки.

В первом квартале 2019 года компания реализовала 1,95 млн декалитров алкогольной продукции — на 11% больше, чем в 2018 году. При этом объём продаж водки вырос на 8%. По данным минпромторга РТ, в целом в республике за первый квартал было произведено 3,9 млн дал водки.

В России за первое полугодие 2019 года объёмы производства водки выросли на 0,7% относительно такого же периода 2018 года, составив 36,1 млн дал.