Цуг, Швейцария, , 01:32 — REGNUM

Компания Nord Stream 2 AG начала подсчёт потенциальных финансовых потерь от санкций в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщает Reuters.

«Мы находимся в процессе оценки предложенного законодательства. Ещё рано говорить о любом влиянии на наш проект», — сообщил сотрудник швейцарской компании.

Также он напомнил, что компании из Германии, Австрии, Франции, Нидерландов и Великобритании брали на себя обязательства вложить в проект «Северный поток — 2» по миллиарду евро каждая. Кроме того, свыше тысячи организаций из разных стран задействованы в проекте и намерены работать дальше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях против компаний — участниц проекта «Северный поток — 2» принят Конгрессом США. Следующий шаг — одобрение Сената.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ считает русофобским законопроект США против «Северного потока — 2»