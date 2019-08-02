Пекин, , 01:09 — REGNUM

Объем торговли в сфере услуг за июнь в Китае составил 398 млрд юаней ($57,8 млрд), сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Экспортировано услуг было на 131,3 млрд юаней, в то время как импорт достиг 266,7 млрд юаней, сообщили в Государственной администрации иностранной валюты (SAFE). Торговля товарами в стране достигла 2,48 трлн юаней в июне, в то время как импорт и экспорт составили 1,44 трлн и 1,04 трлн соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай также отчитался о торговом балансе за июнь 2019 года, положительное сальдо которого составило около $228,2 млрд.

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