Пекин, , 01:06 — REGNUM

Ведущая китайская площадка розничной электронной торговли Suning.com увеличила объем продаж товаров на 21,8% за первое полугодие 2019 года относительно того же периода годом ранее, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Компания продала товаров на 184,22 млрд юаней (около $26,8 млрд). Операционный дохо доставил 134,62 млрд юаней с января по июнь 2019 года, что на 21,63% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль акционеров составила 2,14 млрд юаней.

Как сообщили в Suning.com, онлайн и офлайн бизнес компании демонстрирует стремительный рост. В июне компания имела 442 млн зарегистрированных подписчиков на ее розничных торговых платформах, а также насчитывалось 7503 самостоятельных и франчайзинговых магазинов.

По мнению аналитиков, стремительный рост Suning за первое полугодие вызван инвестициями в ключевой розничный бизнес компании. По информации The Fortune Global 500 (рейтинга 500 крупнейших мировых компаний по выручке), компания приобрела 37 общенациональных магазинов Wanda и 80% пакет акций Carrefour China в 2019 году.