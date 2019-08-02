Кострома, , 00:37 — REGNUM

В Костромской области планируется создать цифровую платформу для управления ЖКХ. По данным пресс-службы обладминистрации, это «позволит значительно экономить энергоресурсы и средства потребителей».

В систему «умное ЖКХ» планируют включить интеллектуальный учет коммунальных ресурсов, автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том числе, шума, температуры, исправности лифтового и газового оборудования, а так же внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий.

Кроме того, предполагается внедрение системы контроля наполняемости мусорных контейнеров. С её помощью мусороуборочная компания сможет видеть процент заполнения мусорного контейнера и своевременно планировать вывоз мусора.

Стандарт «Умный город» включает в себя автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники, администрирование городского парковочного пространства, мониторинг состояния дорожного полотна и многое другое.

Сейчас пилотный проект «Умное ЖКХ» начинает работать в Калининском районе Санкт-Петербурга. Жителей обеспечат новыми приборами учета расхода воды. Умный счетчик разработала петербургская компания, которая специализируется на военной радиоэлектронике.

Сигнал с инновационного счетчика поступает на базовую станцию, которая способна принять данные с 10 тысяч индивидуальных приборов учета. Зона покрытия антенны — шесть километров. В нее входит и аварийно-диспетчерская служба «Жилкомсервиса». Именно сюда по интернету собираются данные со всех счетчиков. У каждой квартиры — своя страничка, на которой собраны данные об адресе, количестве израсходованной воды, дате, когда последний раз снимались данные.

В Костромской области проект планируют реализован до 2024 года. Первый этап — запуск цифровой платформы ЖКХ в Костромской области планируется начать до 31 декабря 2019 года