Дзержинск, Нижегородская область, , 22:00 — REGNUM

Более 30% нижегородцев, которые приняли участие в опросе по поводу дальнейшей судьбы шламонакопителя «Белое море», решили, что площадка останется зеленой лужайкой. Этот вариант в опроснике назывался «Русское поле», сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, жители региона предлагали множество вариантов: музей под открытым небом, площадка для проведения фестивалей, создание поля для гольфа, площадка с высаженными на ней ромашками, гоночный трек, арт-объект со спортивными и детскими площадками.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас на объекте накопленного экологического вреда в Дзержинске — шламонакопителе «Белое море» — проходит финальный этап рекультивации. До настоящего момента более 6 гектаров свалки покрыто биоматами. Завершить работы планируется не позднее апреля 2020 года. Сейчас рекультивация идёт с опережением графика.