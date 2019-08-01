Брюссель, , 21:39 — REGNUM

Европейская комиссия предложила Москве и Киеву заключить новый договор на транзит газа сроком на 10 лет после истечения действующего контракта в конце 2019 года. Об этом 1 августа сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, данное предложение будет на повестке трёхсторонних переговоров на министерском уровне, которые Еврокомиссия предложила провести 16 сентября в Брюсселе.

Сообщается, что официально дата встречи пока не утверждена, тем не менее обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля в СМИ появилась информация о том, что Россия намерена предложить Украине заключить краткосрочный контракт по транзиту газа сроком на один год — на период, пока будет запущены и отрегулированы поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

В «Нафтогазе Украины» назвали данные сообщения вбросом, заявив, что подобных предложений от российской стороны официально не поступало. Однако позднее министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что Москва предложила Киеву «продлить действующий контракт на год на существующих условиях».

Текущее соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа истекает 31 декабря 2019 года.