Пекин, , 21:16 — REGNUM

Почти 5,6 млн тонн сырой нефти в первой половине 2019 года было поставлено в Китай из Казахстана по трансграничному трубопроводу, сообщает 1 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную компании по эксплуатации трубопроводов «PetroChina».

Трубопровод связывает казахстанский город Атырау с китайским городом Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Общая протяженность трубопровода, сданного в эксплуатацию в мае 2006 года, превышает 2,8 тыс. км. По маршруту, работающему в безаварийном режиме, поставлено в общей сложности 126 млн тонн нефти, и он играет важную роль в обеспечении стабильного энергоснабжения в западных районах КНР, а также содействует углублению энергетического сотрудничества КНР с партнерам вдоль маршрута «Пояса и пути».