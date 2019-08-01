Волгоград, , 20:25 — REGNUM

Стоимость килограмма арбуза в Волгоградской области, по данным на 1 августа, колеблется от 10 до 15 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На оптовых площадках арбузы предлагают по цене от 3,5 до 11,5 рублей за килограмм при покупке от тонны и выше.

Продают арбузы в регионе буквально на каждом шагу: только в областном центре мэрия определила около 50 официальных площадок для продажи бахчевых, 25 из них уже начали обустраивать в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. Продают арбузы и на рынках, и в магазинах, и вдоль трасс. Торгуют в основном местной продукцией — урожай в этом году высокий.

Собирать бахчевые в регионе начали раньше срока. По данным на конец июля, в регионе собрали более пяти тысяч тонн арбузов — в этом году под них отдано 30 тыс. га. По данным областных властей, в лидерах по посевным территориям — Серафимовичский, Быковский, Камышинский и Николаевский районы. В целом в регионе планируют собрать не менее 330 тыс. тонн арбузов и дынь. Большая часть урожая достанется жителям области. Впрочем, поделятся ягодой волгоградцы и с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Нижним Новгородом, Челябинском и другими городами страны. А 24−25 августа в Камышине состоится традиционный Фестиваль арбузов — ежегодный праздник собирает десятки тысяч гостей не только из Волгограда, но и из других регионов.