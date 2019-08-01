Псков, , 20:14 — REGNUM

В авиакомпании ОАО «Псковавиа» начались сокращения штата работников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, решение об оптимизации штата компании были приняты сегодня, 1 августа, на заседании обновлённого состава совета директоров ОАО «Псковавиа» — председателем совета директоров теперь является вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева.

Она встретилась с сотрудниками, чьи должности будут сокращены в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиапредприятия — главным образом, это специалисты, чья деятельность была связана с оказанием услуг по перевозке воздушным транспортом. Всю процедуру обещали провести в соответствии с Трудовым кодексом РФ, сокращаемым сотрудникам предложено пройти переобучение в соответствии с их квалификацией за счёт средств областного бюджета.

Салагаева заявила, что «организационно-штатные мероприятия в ОАО «Псковавиа» назрели давно». Власти региона ставят задачу обеспечить условия для сохранения и развития псковского аэропорта.

Под сокращение попадают 47 работников псковской авиакомпании. Общая численность сотрудников предприятия на начало года составляла 180 человек.

Добавим, что 17 июля Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым АО «Аэропорт Сиверский» и Псковская область в лице областного комитета по управлению государственным имуществом расторгли договор купли-продажи акций ОАО «Псковавиа» от 25 октября 2018 года. Сделка отменена, акции в количестве 33 992 штук, составляющие пакет 75% минус одну акцию уставного капитала общества, вернутся в государственную собственность Псковской области. Регион обязался возвратить АО «Аэропорт Сиверский» 55 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о расторжении договора приватизации и возврата акций предприятия в областную собственность в мае 2019 года заявлял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Выступая с отчётом перед региональными депутатами, он предполагал, что сокращение порядка 30 человек даст экономию порядка 3 млн рублей в месяц. Также глава региона заявил о долге «Псковавиа» на сумму около 400 млн рублей.

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