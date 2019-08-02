Ташкент, , 04:57 — REGNUM

Указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан» может стать примером запуска т.н. драйвера роста, когда одна сфера экономики увлекает в развитие находящиеся по соседству. О том, почему драгоценный металл и металлургия в целом может стать для Узбекистана крайне перспективным направлением хозяйства, рассказывает автор ИА REGNUMАбу-Али Ниязматов.

Металлургический завод Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что касается именно драгоценных металлов, то статистика показывает буквально накопившиеся здесь возможности. Всего лишь за шесть месяцев этого года Узбекистан продал золота как сырья на $2 млрд, но продавать золото на вес — это не самый экономически выгодный способ обращения с ним. Даже частичное превращение этого металла в изделие позволило бы экспортировать его в разы дороже. Учитывая богатые запасы драгоценных металлов и камней на территории Узбекистана, планы по созданию производственно-технических центров ювелирного производства выглядят весьма перспективными.

Но не обделен Узбекистан и другими металлами, что позволяет надеяться на мощное развитие и в области цветной металлургии. Ведь медь, цинк, молибден, вольфрам и свинец могут так же дать серьезный прирост экономике этой страны с учетом большой потребности автомобильной и электронной промышленности во всем мире в изделиях из таких металлов. но даже все перечисленное не исчерпывает возможности узбекистанской металлургии.

Читайте подробности в статье Абу-Али Ниязматова «Узбекистан: металлургическая отрасль — от ювелирки до качественной стали».