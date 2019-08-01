Киев, , 19:12 — REGNUM

На Украине курс гривны укрепляется из-за рекордного поступления валюты от гастарбайтеров и неоправданных действий руководства минфина, который продает облигации госзайма с высокой доходностью. Об этом 1 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, Киеву и «даром не нужны кредиты Международного валютного фонда».

«Два фактора: во-первых, гастарбайтеры завели валюту. Таких поступлений никто не планировал. За 6 месяцев почти 10 млрд. долл… МВФ выделил 500 млн, какие 500 млн? У нас 10 млрд. Да ваши деньги нам даром не нужны», — заверил Охрименко.

Он сообщил, что сейчас спекулянты скупают украинские гособлигации за средства из оффшоров.

«Во-вторых, минфин довольно дорого продает государственные ценные бумаги в гривне. Есть схема, по которой парни заводят в Украину валюту, переконвертируют её через оффшоры, покупают гривневые облигации. Доход перегоняют в оффшор и сидят смеются. Это схема, что же вы творите?» — задался вопросом Охрименко.

Эксперт также считает, что сегодня реальный курс гривны должен быть на уровне 10 грн за 1 доллар США.

«Я бы сделал курс 10 грн. Валюта переоценена. Гривна передевальвирована, она недооцененная. Оптимальный вариант курса — менее 10 грн. Тогда пересчитайте свою реальную зарплату по курсу 10, тогда вы поймете, сколько вам недоплачивают. Действительно, девальвация гривны выгодна для большого бизнеса. Почему у большого бизнеса есть миллиард? Потому что у вас низкая зарплата. Но сейчас сделать 10 нереально. Даже 20 проблематично», — подчеркнул Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 25,34 гривен за доллар. Это на 33 копейки выше по сравнению с 1 августа. Как сообщает пресс-служба НБУ, на завтра официальный курс гривны к доллару — 2534,9919 гривен за 100 долларов (-32,9164 гривен). Напомним, на 1 августа курс доллара составлял 2502,0755 гривен за 100 долларов.