Воронеж, , 19:06 — REGNUM

1,3 тонны поддельного сыра обнаружено в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора 1 августа.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям

Сыр поставлялся в розничную сеть в начале июля, в документах значилось, что сыр выработан ООО «Виман» с производством в Калаче. Однако специалисты Россельхознадзора выяснили, что производства по указанному адресу нет, а название сыру было присвоено при перемаркировке сыров других производителей в помещении склада на территории оптовой базы в Воронеже.

«Таким образом данная продукция является фальсификатом и поэтому невозможно установить изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) пищевой продукции и продовольственного сырья, что нарушает принципы прослеживаемости, установленные Техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции»», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Смоленской и Брянской областях Россельхознадзор выявил сразу несколько предприятий-фантомов, торговавших якобы произведенной ими молочной и мясной продукцией.