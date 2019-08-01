Москва, , 18:23 — REGNUM

Гагаринский суд Москвы вынес постановление о приостановке работы вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой офисных работников, сообщили 1 августа в пресс-службе суда.

Машина скорой помощи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется, суд признал сеть виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Деятельность Helthy Food приостановлена на 90 суток. В течение этого времени компания должна будет принять меры по устранению нарушений.

Напомним, случаи массового пищевого отравления начали фиксироваться в Москве с 16 июля. Все пострадавшие — офисные работники, употреблявшие еду и напитки, приобретённые в бизнес-центрах через автоматы Healthy Food. По последним данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились в общей сложности 95 человек большинству из них был поставлен диагноз «сальмонеллёз».

В цехах, где производилась продукция под брендом Healthy Food, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту массового отравления.