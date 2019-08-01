Махачкала, , 18:16 — REGNUM

Власти Махачкалы намерены начать вести рейтинги предпринимателей города во всех сферах и поощрять наиболее честных из них. Об этом 31 июля во время встречи с представителями крупного бизнеса столицы Дагестана заявил глава города Салман Дадаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Градоначальник призвал коммерсантов выйти «из тени» и вести свой бизнес прозрачно. В первую очередь он коснулся вопроса неформальной занятости.

«Те люди, наши с вами земляки, которые у вас работают, становятся старше, и рано или поздно для них будет актуален вопрос пенсии. Если должным образом не оформите трудовые отношения, вы лишаете их финансового обеспечения государством в старости», — отметил Дадаев.

Мэр подчеркнул, что, благодаря поступающим от бизнеса налогам, власти города могут формировать повестку развития. Он привёл пример, как часть средств, поступивших в бюджет в виде налогов, удалось направить на покупку столь необходимой городу специализированной техники.

Читайте также: Угроза «пролетарского гнева» вывела «из тени» в Дагестане 37 тысяч человек

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Дагестана неоднократно обращались к предпринимателям республики с требованием вести бизнес в рамках правового поля. В мае глава региона Владимир Васильев заявил, что за 2018 год в Дагестане удалось вывести «из тени» более 37 тысяч человек.