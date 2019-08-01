Рим, , 18:02 — REGNUM

Снижение уровня безработицы в Италии стало возможным благодаря снижению пенсионного возраста, заявил в четверг, 1 августа, заместитель министра труда Клаудио Дуригон, передаёт Agenzia Stampa.

Исаак Бродский. Италия. 1911

Граждане стали раньше выходить на пенсию, их места стали занимать молодые люди, в итоге безработица снижается, отметил Дуригон.

По новым правилам, действующим с 2019 года, выйти на пенсию в Италии можно не с 67 лет, как это было прежде, а с 62 при наличии 38 лет трудового стажа (сумма возраста и стажа должна быть не меньше 100).

31 июля итальянские статистики сообщили, что уровень безработицы в стране достиг исторического минимума — 9,7%.