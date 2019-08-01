Севастополь, , 17:59 — REGNUM

И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев не смог выяснить, кто в местном правительстве отвечает за маневренный жилфонд города, в котором числится около 40 квартир, которые даже временно не предоставляются гражданам. Об этом стало известно 1 августа на заседании правительства города-героя.

«Мы констатируем, что у нас сейчас нет квартир, мест в общежитиях, которые мы можем дать по договору социального найма», — отметил Развожаев.

По словам чиновников, распоряжение предыдущего губернатора Дмитрия Овсянникова провести инвентаризацию жилого фонда в собственности города было проигнорировано, и итоговые данные никто не представил. По результатам исполнения инвестиционных договоров с застройщиками, которые были заключены ещё при Украине, порядка 40 квартир поступило в собственность Севастополя. Но они не могут быть предоставлены нуждающимся по договорам социального найма, поскольку расположены в новостройках без отделки.

«У нас нет маневренного фонда. Если городской департамент по имущественным и земельным отношениям найдёт, то, возможно, там есть квартиры», — сообщил и. о. директора капстроя Сергей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее и. о. губернатора Севастополя поручил всем управляющим компаниям города опубликовать планы по ремонтным работам в многоквартирных домах, поскольку никто не знает очерёдность их выполнения.

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