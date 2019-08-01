Ижевск, , 17:54 — REGNUM

С сентября 2019 года молодые педагоги, вновь поступившие на работу в городские школы Удмуртии, будут получать единовременные выплаты. Данная мера направлена на решение проблемы дефицита кадров и регламентируется изменениями в Закон Удмуртской Республики о реализации полномочий в сфере образования, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования региона.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Ранее аналогичные выплаты были назначены молодым специалистам, которые поступили на работу в сельскую школу.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующие изменения в закон при поддержке главы Удмуртии Александр Бречалова были внесены Госсобранием региона в апреле текущего года. Согласно документу, молодые учителя будут получать выплаты в первые три года работы в школе. Так, в первый год каждый педагог в возрасте до 35 лет получит 40 тыс. рублей, во второй — 60 тыс. рублей и в третий год — 80 тыс. рублей.