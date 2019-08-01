Москва, 1 августа 2019, 18:33 — REGNUM
Рассуждая об экономическом будущем РФ, нужно оперировать не прогнозами о росте её ВВП, а более серьёзными показателями вроде роста реальных доходов граждан, считает экономист Елена Ведута. Об этом она заявила 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, сделанный экспертами Deutsche Bank, которые предсказали, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году будет на уровне 1,8%.
Подытоживая сказанное, Ведута назвала ВВП глупым показателем, придуманным для того, чтобы аналитикам и статистикам было о чём говорить.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Deutsche Bank обнародовали свой прогноз, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году будет на уровне 1,8%. В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1%.
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