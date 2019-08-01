Бишкек, , 17:04 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, прибывшим в Бишкек с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 1 августа.

В ходе переговоров киргизстанский лидер обсудил с главой правительства Узбекистана перспективы развития сотрудничества двух республик, а также вопросы приграничного, энергетического, межрегионального и межпарламентского взаимодействия.

Президент Киргизии отметил, что углубление киргизско-узбекского сотрудничества всегда рассматривалось киргизстанскими властями в приоритетном порядке во внешней политике страны.

Также Сооронбай Жээнбеков положительно оценил качество работы сторон по делимитации границы между Киргизией и Узбекистаном.

В свою очередь, премьер-министр Узбекистана подчеркнул, что благодаря усилиям глав государств двусторонние отношения между странами вышли на качественно новый уровень, наметилась позитивная динамика торгово-экономических отношений.

Абдулла Арипов акцентировал внимание на том, что на правительственном уровне прорабатываются все вопросы, обозначенные президентами Киргизии и Узбекистана, в том числе по доведению объема товарооборота между республиками до $1 млрд (63,4 млрд рублей).