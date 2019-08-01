Бишкек, , 16:58 — REGNUM

В период с января по август 2019 года из республиканского бюджета Киргизии выделено около 113,1 млн сомов (102,8 млн рублей) стимулирующих грантов на реализацию 140 проектов. Об этом сообщала пресс-служба министерства финансов.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего денег получила Ошская область — в общей сложности около 22,5 млн сомов (20,4 млн рублей). На втором месте оказалась Джалал-Абадская область — около 19,8 млн сомов (18 млн рублей). На третьем расположилась Чуйская область — около 17,8 млн сомов (16,2 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — около 15,4 млн сомов (14 млн рублей), Нарынская область — более 14,7 млн сомов (13,4 млн рублей) и Баткенская область — 13,5 млн сомов (12,3 млн рублей). Замыкает список Таласская область — около 9,4 млн сомов (8,5 млн рублей).

Выделенные из бюджета деньги потрачены на проекты, связанные со школами, детскими садами, объектами инженерно-коммуникационной инфраструктуры, объектами спортивного и культурного назначения, объектами здравоохранения, а также объектами административного значения.

Напомним, что всего из республиканского бюджета Киргизии в 2019 году на реализацию 247 проектов планируют выделить около 599,7 млн сомов (545,2 млн рублей) в виде стимулирующих грантов.