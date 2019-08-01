Махачкала, , 16:56 — REGNUM

Предприятия-фантомы с заявленной деятельностью по убою животных выявлены в Дагестане. При отсутствии или малом объеме входящей продукции ими проданы сотни тонн мяса, субпродуктов и говяжьего жира, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе республиканского управления Россельхознадзора.

Мясная продукция

Предприятиями была легализована продукция неизвестного происхождения. Электронная ветеринарная сертификация оформлялась государственными ветеринарными врачами, которые будут вызваны для составления административного материала.

«В настоящее время по данным фактам проводятся проверочные мероприятия. В случае подтверждения нарушений, материалы, полученные в ходе проведения мониторинга, будут направлены в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД для принятия мер», — заключили в надзорном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять предприятий-фантомов, торгующих красной икрой в Дальневосточном федеральном округе, были выявлены в апреле в Приморском крае и Сахалинской области.