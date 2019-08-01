Бишкек, , 16:53 — REGNUM

В январе — мае 2019 года объем поставок за рубеж швейной продукции из Киргизии составил лишь $32 млн (2,03 млрд рублей), уменьшившись сразу на 65%. Экспорт киргизстанской обуви также сократился — на 63%, пишет Tazabek.

Ткань

При этом за минувшие полгода в стране было произведено более 13,5 млн квадратных метров хлопчатобумажной ткани. А объем производства одежды снизился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как отмечают в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования Киргизии, это связано с сокращением экспорта киргизстанской швейной продукции в Россию и Казахстан.