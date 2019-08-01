Лондон, , 17:08 — REGNUM

Первое издание «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг было продано на аукционе за $41 тыс. О покупке редкой книги сообщило издание Sky News 31 июля.

Изначально книга была куплена в 1997 году и обошлась владельцу в 1,2 доллара. Тогда «Гарри Поттер и философский камень» вышел тиражом в 500 штук и практически целиком был разослан по британским школам и библиотекам. Теперь книгу забрал коллекционер из Великобритании, отдав за нее 34 тысячи фунтов.

При этом отмечается, что в книге присутствуют опечатки. Например, есть пропущенные буквы и повторяющиеся слова.

31 июля 2019 года отмечали день рождения писательницы Джоан Роулинг и ее вымышленного героя — волшебника Гарри Поттера, о приключениях которого Роулинг написала серию книг. Пользователи социальных сетей поздравили любимого персонажа, посвятив событию отдельный хештег.

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