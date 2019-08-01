Пекин, , 16:48 — REGNUM

Китайское правительство официально разрешило ввоз в страну ячменя из России, сообщает 1 августа главное таможенное управление КНР.

Ячмень (cc)Mike_68

Документ о разрешении импорта российского ячменя в Китай подписан 29 июля и вступает в силу с 1 августа, с момента его публикации.

Протокол о фитосанитарных требованиях подписан Федеральным агентством по ветеринарному и фитосанитарному контролю Российской Федерации и главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

Напомним, летом 2019 года Россия и Китай договорились о расширении закупок российской сельхозпродукции. В частности, речь шла о ячмене, сое, рисе и кукурузе.

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