Бишкек, , 16:43 — REGNUM

В 2018 году Киргизия наторговала с Узбекистаном на $336 млн (21,3 млрд рублей). При этом товарооборот вырос на 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании киргизско-узбекской межправительственной комиссии, пишет Tazabek.

По словам высокопоставленного чиновника, в первой половине 2019 года этот показатель составил $165 млн (10,4 млрд рублей).

При этом глава правительства отметил необходимость наращивать взаимодействие в торгово-экономической сфере, создавая совместные киргизско-узбекские предприятия, акцентировав внимание на перерабатывающем производстве.

«Киргизия имеет доступ к 180-миллионному рынку Евразийского экономического союза. Мы — единственная страна в регионе, имеющая статус «ВСП+», что дает возможность поставки более 6 тысяч наименований товаров на рынок Европейского союза», — подчеркнул Абылгазиев.