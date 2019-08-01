Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM

Проверки готовности регионов Южного федерального округа к пожароопасному сезону могут перенести на более ранние сроки в связи с природными особенностями. Об этом, как сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, говорилось в Ростове-на-Дону 1 августа в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Южного федерального округа. Основной вопрос повестки дня: «О принятых мерах административного воздействия за нарушения требований в области пожарной безопасности и благоустройства территорий в пожароопасный сезон 2019 года».

На заседании был поднят вопрос о необходимости изменения типовой программы проверок, которые допускали бы возможность проведения внеплановых проверок, в целях контроля за устранением нарушений. Также обсуждалась возможность и целесообразность переноса проверок готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону 2020 года межведомственными комиссиями на более ранние календарные сроки с учетом природных особенностей ЮФО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за год число лесных пожаров в регионах ЮФО сократилось более чем в три раза, площадь пожаров сократилась в 7,6 раза.

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