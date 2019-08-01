Барнаул, , 16:29 — REGNUM

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), под ограничения ресурса длительностью от 1 до 3 суток попадут более 38 тысяч человек. Всего на 1 августа в рамках подготовки Сибирской генерирующей компании теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему ОЗП заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей. Всего на 1 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: с 9:00 по местному времени 5 августа до 9:00 по местному времени 6 августа — 19 домов, детский сад и школу в микрорайоне Дружный; с 9:00 по местному времени 5 августа до 9:00 по местному времени 6 августа — 2 дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а; с 9:00 по местному времени 5 августа до 9:00 по местному времени 6 августа — 78 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка; с 9:00 по местному времени 5 августа до 9:00 по местному времени 8 августа — 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.

Под ограничение горячей воды попадают 38 702 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса: до 9:00 по местному времени 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного;

Также на данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома №26.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.