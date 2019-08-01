Милан, Италия, , 16:27 — REGNUM

Власти региона Ломбардия подтвердили свои обязательства по софинансированию строительства ветки метро между Миланом и Монцей в объеме 283 млн евро, передает информагентство Askanews в четверг, 1 августа.

Согласно ранее заключенным договоренностям, региональные и местные власти должны выделить на реализацию проекта 365 млн евро, около 29% от общей стоимости проекта (1,25 млрд евро). Остальную часть средств вложит правительство страны.

Инициаторы проекта считают, что его реализация позволит улучшить транспортное сообщение в этой части региона Ломбардия, а также пойдет на пользу экологии, поскольку снизит автомобильный трафик.

Расстояние между Миланом и Монцей — 37 километров.

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