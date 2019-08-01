Москва, , 16:45 — REGNUM

Понижая базовую процентную ставку, ФРС США рассчитывает добиться увеличения инвестиций и, как следствие, роста экономики — как мировой, так и американской, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он рассказал 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

«По идее, уменьшение ставки должно сделать кредит более дешёвым, прежде всего коммерческий кредит, — сказал Бузгалин. — Это, в свою очередь, должно привести к росту инвестиций за счёт заёмных средств, а рост инвестиций — к росту экономики и созданию новых рабочих мест, росту платёжеспособного спроса. Но это абстрактная модель, которая ориентирована на экономику вообще. Однако в настоящее время мировая экономика — это на 40−50% финансовый сектор, операции с недвижимостью, бюрократический аппарат, огромный сектор торговли, но не производство. Всё это в целом уже исчерпало потенциал развития».

Между тем, как подчеркнул Бузгалин, растущая социальная дифференциация приводит к тому, что конечный спрос увеличивается лишь за счёт наиболее богатой части населения, что даёт очень слабый кумулятивный эффект для роста производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ФРС понизила базовую ставку впервые за последние десять лет. На минимальной отметке в 0−0,25% показатель находился в декабре 2008 года. После этого ставка ФРС последовательно повышалась либо сохранялась на текущем уровне.