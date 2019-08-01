Бари, Италия, , 16:23 — REGNUM

Количество туристов на пляжах Италии летом 2019 года значительно ниже, чем годом ранее, передает информагентство ANSA в четверг, 1 августа, со ссылкой на сообщения профсоюзов.

Пустые лежаки

Снижение числа отдыхающих на пляжах фиксируется в большинстве регионов страны, в некоторых из них оно достигает 25%.

Работники туристической отрасли считают, что основные причины снижения числа туристов — плохая погода и экономические сложности. Сохраняется надежда, что по итогам августа спад будет преодолен, отметили также в профсоюзах.