Москва, , 16:21 — REGNUM

Курс доллара на торгах в четверг, 1 августа, превысил отметку в 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 14:58 мск доллар рос на 0,6% к уровню открытия торгов — до 64,01 рубля. В последний раз на такой отметке курс доллара находился 19 июня текущего года.

К настоящему времени доллар опустился до 63,97 рубля, что на 34 копейки выше уровня открытия. Тем временем евро вырос на семь копеек — до 70,57 рубля.

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