Москва, , 16:16 — REGNUM

Объём международных резервов России по состоянию на 26 июля составил $519,9 млрд, такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Сокращение международных резервов страны зафиксировано впервые после роста на протяжении восьми недель. На 19 июля данный показатель составлял $520,3 млрд. Таким образом, за последнюю неделю он снизился на $0,4 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что сокращение резервов прозошло «под воздействием отрицательной переоценки, значительно скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

По состоянию на 1 июля, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $407,62 млрд, специальные права заимствования — $6,74 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,72 млрд, монетарное золото — $100,28 млрд.