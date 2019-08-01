Москва, , 16:02 — REGNUM

Доллар 31 июля пробил свои исторические максимумы против евро и британского фунта, и это ещё больше раззадоривает «американца» после заседания ФРС, которое задало нетривиальные тренды всем глобальным рынкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Добавить оптимизма может статистика по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США. Индикатор этот традиционно важный — на него смотрят и экономисты, и финрегуляторы всего мира. Предыдущие аналогичные по тональности данные, которые на этой неделе публиковало агентство ADP, намекают на то, что цифры могут выйти сильными, и это может толкнуть доллар ещё выше к мировым валютам», — пояснил эксперт.

Как следствие этого, рубль может подобраться вплотную к отметке 64 по окончанию последней торговой сессии этой недели. Вместе с тем, рынки долго не смогут мириться со столь «бессмысленно и беспощадно» укрепившимся долларом, поскольку это обстоятельство существенно ухудшает показатели экономики США, которые — двух мнений быть не может! — ревностно отлеживаются Дональдом Трампом во время своих текущих переговоров с представителями торговой делегации Китая.

«При прочих равных, выглядит так, что инерции роста доллара хватит ещё на один день — 2 августа, но уже в понедельник, 5 августа, должна начаться «коррекция здравого смысла», и доллар должен вернуться как минимум к своему уровню сопротивления — отметке 97 по индексу DXY, что приблизительно соответствует уровню 63,20 к рублю и 1,118 евро за доллар», — предполагает Рожанковский.

Читайте также: Рубль: перспективы на август не радуют