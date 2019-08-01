Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал три постановления о передаче земли в Кировском районе города компании «Петролеспорт» для создания там инфраструктуры морского порта. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Смольного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о трех участках — на острове Дамба Гребенка у дома №2, а также на Вольном острове у дома №6 и западнее дома №1.

Постановления подписаны в рамках стратегического инвестпроекта развития терминала «Петролеспорта» «с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений».

Теперь комитет имущественных отношений Смольного должен за месяц заключить с инвестором договор аренды земли на инвестусловиях на период строительства.

Согласно условиям, один из участков на Вольном острове в 5 тыс. кв. метров обойдется компании всего в 117 тыс. рублей в год, или около 10 тыс. рублей в месяц.

Второй участок на Вольном, площадью в 8,5 тыс. кв. метров — в 200 тыс. рублей в год. Участок на острове Дамба Гребенка площадью в 15,5 тыс. кв. метров будет стоить «Петролеспорту» 367 тыс. рублей в год.

Во всех случаях компания берет в аренду участки на три года. То есть, за это время «Петролеспорт» заплатит городу за аренду земли под портом площадью почти 30 тыс. кв. метров примерно 2 млн рублей.

Предполагается, что весь проект по созданию новых причалов, двух трансформаторных подстанций, площадок для хранения контейнеров, локальных очистных сооружений и прочего в этой локации обойдется компании в 4,2 млрд рублей, а объем мощностей предприятия увеличится на 40%.

Впрочем, ранее издание «Фонтанка» отмечало, что многое из этих объектов, прописанных в инвестиционном договоре, уже построено еще до осени 2018 года, если судить по Google-картам. Тогда компания заявила, что собирается не только строить новые объекты, но и модернизировать имеющиеся.

Добавим, статус стратегического инвестора предоставляет «Петролеспорту» налоговые льготы, которые некоторые эксперты оценивают в 1 млрд рублей.

Компания входит в крупнейший транспортно-логистический холдинг Global Ports, управляющий пятью терминалами в России, включая «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт», «Усть-Лужский контейнерный терминал», «Моби Дик» на Северо-Западе и «Восточную стивидорную компанию» на Дальнем Востоке, а также контейнерными терминалами Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka в Финляндии.