Берлин, 1 августа 2019, 15:46 — REGNUM
Эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%, говорится в исследовании банка.
В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец текущего года составит 4,1% год к году.
Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, рост российского ВВП в 2019 году составит 1,3%. По его оценкам, в ближайшие годы потенциал роста российской экономики будет всего около 2% или ниже, что не соответствует темпам роста мировой экономики.
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