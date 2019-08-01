Берлин, , 15:46 — REGNUM

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%, говорится в исследовании банка.

Офис Deutsche Bank. Франкфурт-на-Майне, Германия (сс) Elliott Brown

В то же время, согласно исследованию, уровень инфляции в России на конец текущего года составит 4,1% год к году.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, рост российского ВВП в 2019 году составит 1,3%. По его оценкам, в ближайшие годы потенциал роста российской экономики будет всего около 2% или ниже, что не соответствует темпам роста мировой экономики.

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