Москва, , 15:44 — REGNUM

Сегодня, 1 августа, цена на нефть снижается больше чем на 1%. Динамика обусловлена неожиданным заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла. Он отметил, что не рассматривает решение американского Центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств. Таким образом, он дал намек на то, что риторика на ужесточение КДП сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, 2 августа выйдут данные с рынка труда США, которые вполне могут оказаться хорошими, учитывая опубликованную статистику по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Если статистика действительно окажется хорошей, уверенность инвесторов в смягчении монетарной политики пошатнется сильней, а нефти это грозит еще одним импульсом вниз», — пояснил эксперт.

Сегодняшнее падение идет, несмотря на начало торговых переговоров между США и Китаем и позитивных отраслевых данных по запасам нефти. Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 26 июля, на 8,50 млн баррелей до 436,5 млн баррелей, что оказалось значительней прогнозов аналитиков.

«По технике нефть Brent остается в восходящем тренде, который сформировался в начале лета. В рамках него целью роста является максимум на уровне $67,70 за баррель. Этот сценарий будет актуален до тех пор, пока не будет обновлен минимум $61,29 за баррель», — считает Капустянский.

Читайте также: Нефть: в августе диссонанс сохранится