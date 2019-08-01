Йошкар-Ола, , 15:42 — REGNUM

Управление Роспотребнадзора по Марий Эл пытается в суде взыскать с ООО «Птицефабрика Акашевская» 700 тыс. рублей. Соответствующее заявление поступило в арбитражный суд республики, но пока не принято к рассмотрению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заявление получено 29 июля, суть претензий пока не раскрывается.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), общество образовано в 2005 году, зарегистрировано в посёлке Советском, уставный капитал — 6,945 млн рублей. Генеральным директором является Андрей Пусько. В качестве основного вида деятельности ООО указано разведение сельскохозяйственной птицы, а также выращивание прочих однолетних культур, предоставление услуг в области растениеводства, производство мяса и пищевых субпродуктов в охлажденном виде, оптовая торговля яйцами и удобрениями, а также агрохимическими продуктами, розничная торговля мясной продукцией.

Ранее Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Марий Эл пыталось оштрафовать АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», но предприятие пытается оспорить штраф.