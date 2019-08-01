Тамбов, , 15:29 — REGNUM

В Тамбовской области в этом году запланированы работы по ремонту, реконструкции и строительству 73 км федеральных автодорог, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Объем финансирования составляет 6,2 млрд рублей.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитина обсудил с начальником ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрием Сорокиным план по проведению дорожных работ Tambov.gov.ru

Программа развития сети автомобильных дорог федерального значения, которые проходят по территории Тамбовской области, стала главной темой встречи губернатора Александр Никитина и начальника ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрия Сорокина.

Юрий Сорокин проинформировал о том, что за последние три года было введено в эксплуатацию после ремонта, реконструкции и капитального ремонта свыше 265 километров дорог. Программа работ на 2019 год включает 73 км. В том числе почти 44 км трассы Р-22 «Каспий», 15 км трассы Р-208 Тамбов-Пенза и 14 км трассы Р-193 Воронеж-Тамбов. Объем финансирования работ составляет 6,2 млрд рублей.

Глава региона отметил, что качество дорог постоянно улучшается. В последние годы выполнены большие объемы ремонта федеральных трасс. Эту работу необходимо продолжать с учетом возрастающих требований безопасности.

«Хочу обратить внимание на то, что недавно прошло заседание Госсовета, где на самом высоком уровне перед страной и нашим регионом поставлена задача сократить смертность в четыре с лишним раза к 2024 году. Сегодня очень высокие показатели. Совместными усилиями мы должны ликвидировать точки концентрации ДТП. Только вместе мы сможем добиться результата», — отметил Александр Никитин.

По словам Юрия Сорокина, повышение безопасности участников дорожного движения — одно из главных требований при проведении ремонтных работ. В настоящее время Росавтодором принята соответствующая программа. В рамках ее реализации уже заключены первые контракты. Работы будут включать обустройство освещения, светоотражающих элементов.

«Дальнейшие темпы дорожных работ мы сохраним. В настоящий момент составляется программа работ на три года. Предусмотрены значительные инвестиции. Один из важнейших объектов — развязка перед железнодорожным переездом на 19-м километре трассы Тамбов-Пенза. Разрабатывается проектно-сметная документация», — подчеркнул Юрий Сорокин.

Ремонтные работы в Тамбовской области Msk-vlg.ru

Он также сообщил, что в настоящее время формируется программа развития дорожной сети на 2020−2022 годы. Предварительно планируется отремонтировать свыше 182 км автодорог федерального значения. Кроме того, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» до конца 2019 года возьмет в оперативное управление 26 км трассы «Автомобильная дорога А-298 автомобильная дорога Р-208 «Тамбов-Пенза"-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан». В планах 2020 года — взять на баланс еще 106 км трассы Тамбов-Шацк.