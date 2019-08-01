Магас, , 15:27 — REGNUM

С начала 2019 года в Ингушетии выявлено фактов хищения электроэнергии на общую сумму около 213 млн рублей. Больше других абонентов нанесли ущерба компании «Россети Северный Кавказ» жители и предприятия Назрановского района. Они похитили энергоресурса на 97 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе компании.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего было потреблено без оплаты около 37,6 млн кВт. Ч электроэнергии. Этого объема, как отметили в «Ингушэнерго», хватило бы для обеспечения энергией в течение одного квартала Сунженского района, который является самым большим по территории в республике.

Среди «главных» расхитителей названы в том числе строительная компания «Неон», похитившая энергоресурса на 25 млн рублей, компания РН «Ингушнефть» — на 9 млн рублей, предприятия «Транссервис» — на 7,8 млн рублей и «Ингушавтотранс» — 8,7 млн рублей.

Не остались в стороне и муниципалитеты. Так, например, администрация сельского поселения Сурхахи причинила ущерб на 5,6 млн рублей, а администрация города Назрани — на 1,9 млн рублей.