Киев, , 15:26 — REGNUM

20% пятилетних еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» приобрел Европейский банк реконструкции и развития.

НАК «Нафтогаз Украины»

Эту информацию в ЕБРР подтвердили сегодня, 1 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно источнику, ЕБРР приобрел еврооблигации на сумму 120 млн евро.

В комментарии также говорится, что хотя поступления по еврооблигациям привлекаются для «общих корпоративных целей», включая финансирование закупок газа, финансирование от ЕБРР будет использовать исключительно для закупок газа.

ИА REGNUMнапоминает, что 12 июля стало известно — «Нафтогаз Украины» размещает пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%. Тогда сообщалось, что спрос на облигации в долларах превысил 850 млн, в евро — превысил 1,5 млрд евро. По словам главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, вырученные средств будут использованы для закупки газа и формирования достаточных его запасов в подземных хранилищах перед наступающим осенне-зимним сезоном.

Комментируя это размещение, финансовый аналитик в интервью «Деловой столице» Алексей Кущ объяснил, что поскольку на газ сейчас сильно упали цены, то, запасаясь дешевым ресурсом, компания экономит значительно больше денег, чем может переплатить кредиторам. Вместе с тем, по его мнению, долг нужно было брать в другой форме и, главное, на короткий срок, поскольку выпускать еврооблигации под закачку природного газа — «абсурд».

»Долгосрочный ресурс надо привлекать под инвестпроекты, например, на освоение газовых месторождений, либо на рефинансирование старых долгов», — отметил эксперт.