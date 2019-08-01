Москва, , 15:26 — REGNUM

У госкорпорации Роскосмос есть интересная технология в центре Келдыша по твёрдым бытовым отходам. Об этом сегодня, 1 августа, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«То есть это технология с возможностью дожигания самых сложных остатков, которые не дожигаются и в настоящий момент только захораниваются», — пояснил Рогозин.

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По мнению главы Роскосмоса, это очень важно для больших городов и, в частности, для Москвы. Данная технология для совместной работы предложена Сергею Собянину.

«Поддерживаю», — одобрил предложение Рогозина Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил президенту РФ Владимиру Путину антропоморфного робота. Космический «аватар» будет использоваться для выхода в открытый космос.

Подробности: Рогозин представил Путину космического «аватара»