Симферополь, , 15:22 — REGNUM

Внешний товарооборот Республики Крым за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов. Об этом 1 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот РК составил 70,5 млн долларов. Стоимостные объёмы импорта составили 52,9 млн долларов, экспорта — 17,6 млн долларов. При этом треть экспорта — около 6,6 млн долларов приходится на злаки», — отметили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Основными торговыми партнёрами, по данным пресс-службы, стали страны дальнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года между руководством Крыма и Сирийской Арабской Республики были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота.

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