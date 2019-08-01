Ярославль, , 15:13 — REGNUM

Ярославская природоохранная прокуратура требует провести экологическую экспертизу комплекса по термическому обезвреживанию отходов, который эксплуатируется филиалом ОАО «РЖД». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры. Твердые и жидкие нефтесодержащие отходы III—IV классов опасности сжигаются на территории промышленной площадки в Заволжском районе Ярославля, которая расположена по соседству с ярославским зоопарком.

Мусоросжигательный комплекс Yarnews.net

«Проверка показала, что при функционировании указанного комплекса, в нарушение требований природоохранного законодательства, экологическая экспертиза проведена не была. Кроме того, для комплекса термического обезвреживания отходов не была установлена санитарно-защитная зона, которая необходима для предприятий подобного рода», — говорится в официальном сообщении Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ярославский природоохранный прокурор обратился с иском в суд об устранении выявленных нарушений. Ответчиком по иску выступит Научно-производственный центр по охране окружающей среды — филиал ОАО «РЖД». Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2018 году совместную проверку объекта вели Росприроднадзор и Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

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