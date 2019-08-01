Москва, , 15:12 — REGNUM

В 2019 году Роскосмос планирует существенно нарастить консолидированную выручку — до 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей 2018 года. Об этом сегодня, 1 августа, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Рогозина, это план, но мы идём к нему. Скорее всего, контрактам можно будет выйти именно на эту цифру.

Планируется, что в пять раз увеличится чистая консолидированная прибыль госкорпорации. Она не такая большая, но это существенный показатель.

«Это хорошо. Два года назад Роскосмос был вообще в минусе», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2019 году планируется около 40 пусков в космос.

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