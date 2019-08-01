Тюмень, , 15:14 — REGNUM

В Тюменской области установлены 36 фиктивных директоров фирм. Эти люди по просьбе разных дельцов или знакомых согласились зарегистрировать на себя фирмы, и многие из них были не в курсе, что за это предусмотрена уголовная ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Ответственность за такие деяния предусмотрена по ч.1 ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»). Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет.

«Как правило, эти фирмы используются для отмывания денежных средств, добытых преступным путем, уклонения от уплаты налогов и совершения мошенничеств», — уточняют в прокуратуре Тюменской области.

«Зиц-председатели» выявлены в городах Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и в Тюменском районе. На удочку дельцов попадаются разные люди. К примеру, был осужден мужчина, который работая слесарем, согласился стать номинальным учредителем и генеральным директором одной из тюменский фирм. Счета организации использовались для проведения сомнительных операций и были заблокированы банком. Суд назначил ему 180 часов бесплатных общественно полезных работ.